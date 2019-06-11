Путин не помог: жители города в РФ попросили убежища в Канаде у премьер-министра страны (видео)

Мир

Жители города Киселевска в Кемеровской области России обратились с видеообращением к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили у него политического убежища. Об этом пишут «Известия».

Основными причинами авторы видео назвали невыносимые условия жизни и катастрофическую экологическую обстановку в регионе. В Киселевске находятся девять открытых угольных разрезов, дома большинства из 90 тыс. жителей города находятся в непосредственной близости от них.

«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», — заявила одна из женщин.

Жители Киселевска упомянули, что не могут уехать из города, потому что зарабатывают очень мало, а их жилье практически ничего не стоит, и даже за эти деньги его никто не купит из‑за расположения. Они уже много раз обращались к местным властям, отправляли запросы президенту России Владимиру Путину, но им никто так и не ответил.

Авторы обращения попросили Трюдо принять их в Канаде в качестве беженцев.

«Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска», — говорят авторы обращения. Они отметили, что Канада может предоставить статус беженца тем, кто подвергается дискриминации по социальному признаку.

«Может Родина — это друзья, коллеги? — Наши друзья либо умирают от болезней, либо уезжают из города, становясь теми самыми экологическими беженцами. Может Родина — это президент России и наша власть? Как можно быть патриотом того или тех, кто не замечает, как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем», — говорят авторы обращения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Мыски в той же Кемеровской области Российской Федерации снежную горку у местного центра культуры покрасили эмульсионной краской. Это сделали для того, чтобы снег был белым, а не черным от угольной пыли.

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