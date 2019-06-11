Происшествия

Столкновение на Житомирской трассе под Киевом: грузовой Mercedes «боднул» две легковушки

Вечером в понедельник, 10 июня, недалеко от контрольного пункта полиции «Сосновый Бор», расположенного на выезде из Киева по Житомирской трассе, случилось происшествие.

Там грузовой Mercedes-Benz, который направлялся в столицу, столкнулся с двумя легковыми машинами — Opel и «Жигули».

Легковушки остановились на светофоре, а водитель Mercedes-Benz, видимо, прозевал момент смены сигналов светофора и «боднул» Opel, а тот, в свою очередь ударил старенькие «Жигули».

Супруги-пенсионеры, находившиеся в них, отделались стрессом. А вот трое пассажиров Opel поехали в больницу. Водитель Opel не очень хотел рассказывать о травмах своих друзей.

Информация о пострадавших будет известна позже.

Но главное, что, похоже, обошлось без тяжелых последствий.

Степень вины участников ДТП устанавливается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области в районе Тростянца в смертельное ДТП попало служебное авто заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко. Погиб как сам чиновник, так и его водитель.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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