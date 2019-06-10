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В ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета: фото с места трагедии
В Сумской области в районе Тростянца в смертельное ДТП попало служебное авто заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко. Погиб как сам чиновник, так и его водитель.
Алексей Сябренко
В авто находился еще один пассажир, который получил травмы.
Согласно предварительным данным Главного управления Национальной полиции в Сумской области, служебный автомобиль Hyundai Elantra двигался в направлении Тростянца и съехал в кювет по вине водителя, который не справился с управлением. Водитель и его шеф, который ехал на переднем сидении, погибли на месте, пассажир был госпитализирован.
На месте ДТП
Открыто уголовное производство.
Напомним, в мае на Николаевщине в ДТП погиб 27-летний полицейский из поселка Кривое Озеро. Он также умер на месте. А перед этим стало известно о гибели в автокатастрофе в Закарпатье офицера 93 бригады Холодный Яр Анатолия Редько (позывной «Моряк»).
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