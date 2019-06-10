Происшествия

В ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета: фото с места трагедии

В Сумской области в районе Тростянца в смертельное ДТП попало служебное авто заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко. Погиб как сам чиновник, так и его водитель.

Алексей Сябренко

В авто находился еще один пассажир, который получил травмы.

Согласно предварительным данным Главного управления Национальной полиции в Сумской области, служебный автомобиль Hyundai Elantra двигался в направлении Тростянца и съехал в кювет по вине водителя, который не справился с управлением. Водитель и его шеф, который ехал на переднем сидении, погибли на месте, пассажир был госпитализирован.

На месте ДТП

Открыто уголовное производство.

Напомним, в мае на Николаевщине в ДТП погиб 27-летний полицейский из поселка Кривое Озеро. Он также умер на месте. А перед этим стало известно о гибели в автокатастрофе в Закарпатье офицера 93 бригады Холодный Яр Анатолия Редько (позывной «Моряк»).



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