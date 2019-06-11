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В Польше нашли тоннель, который может вести к знаменитой Янтарной комнате

Польские ученые нашли в бывшем штабе сухопутных войск вермахта скрытый вход в туннель, который может вести к легендарной Янтарной комнате. Об этом сообщил сотрудник музея Второй мировой войны в населенном пункте Мамерка (северо-запад Польши) Бартломей Плебаньчик, передает RMF.FM.

«Мы смело можем говорить о прорыве в поисках. Благодаря применению профессионального георадара нам удалось установить место подземного тоннеля. После раскопок в месте, определенном георадаром, мы действительно нашли вход в тоннель, который почти однозначно не открывался со времен войны», — заявил Плебаньчик.

По его словам, в данный не удается установить глубину тоннеля, но все указывает на то, что вход в него был специально замаскирован грубой толщиной земли. По словам Плебаньчика, чтобы попасть в тоннель, нужно спилить большое дерево, которое выросло на месте бетонной плиты размерами 1,5 на 1,5 метра и весом 100 кг, которая закрывает вход в тоннель. Поэтому, сначала надо будет спилить дерево, а затем поднять 100-килограммовую плиту.

Этот замаскированный вход в тоннель расположен недалеко от места, где в 2016—2017 году уже велись поиски Янтарной комнаты. Однако тогда ничего не было найдено.

Отмечается, что даже Янтарной комнаты внутри не окажется, то все же под землей будут найдены ценные исторические документы и экспонаты, возможно, предметы быта, принадлежавшие генералам и офицерам Вермахта.

Как рассказал представитель музея в Мамерках, что после согласования всех юридических процедур вход в туннель будет открыт в конце июня.

Специально с целью съемок момента открытия туннеля в Польшу отправляется съемочная группа американского телеканала History Channel, а также многочисленные польские СМИ.

Издание напоминает, что в Мамерках в лесу на территории около 200 га в 1940—1944 годах было построено 250 военных объектов, в том числе 30 железобетонных укрытий, которые сохранились до наших дней. Немцы, которые оставили Мамерки в январе 1945 года, не успели подорвать построенную инфраструктуру. Там дислоцировались одновременно 40 немецких генералов и до 1,5 тыс. офицеров и солдат Вермахта.

Как известно, Янтарная комната — знаменитый шедевр искусства, который бесследно исчез во время Второй мировой войны и не найден до сих пор. Комната была создана немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии подарена Петру I. Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском селе. В последние годы поиски Янтарной комнаты активизировались, а исследователи говорили о ее выявлении в разных местах, в частности в Германии и Польше. Однако, впоследствии эта информация не подтверждалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше создана парламентская комиссия, изучающая вопрос репараций за нанесенный стране ущерб во время немецкой оккупации. Члены комиссии предъявили Берлину счет на 850−900 миллиардов евро.

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