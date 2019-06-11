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В российском порту прогремел смертельный взрыв на танкере: первое видео с места происшествия
Во вторник, 11 июня, в порту Махачкалы (Российская Федерация) взрыв на танкере во время перекачки нефти привел к гибели двух человек, еще один считается пропавшим без вести. Ранее перекачка сжиженного газа стала причиной пожара на двух танкерах возле оккупированного Крыма.
В то же время, как сообщает «Интерфакс», по данным федерального агентства морского и речного транспорта, в результате ЧП пострадали двое и трое пропали без вести.
А «360» на своей страничке в Telegram показал первое видео, снятое в порту Махачкалы.
По информации ресурса, количество пострадавших при взрыве в Махачкале возросло до трех. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии: у него — ожоги 95% тела. Сейчас спасатели ищут еще двух человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из 32 членов экипажей танкеров «Маэстро» и «Канди», загоревшихся в Керченском проливе, удалось спасти 12 человек.
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