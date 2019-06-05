11 июня 2019

Таких «золотых» памятников мне по миру довелось повидать немало. Но, в отличие от покрытых золотом изваяний Будды в странах Юго-Восточной Азии, яркие, золотого цвета, памятники, посвящённые конкретным людям, встречаются не так уж часто. Из наиболее запомнившихся я бы назвал памятник прекрасному украинскому певцу Анатолию Соловьяненко, установленный в Донецке перед оперным театром, и памятник «королю вальса» Иоганну Штраусу-младшему, украшающий центральный вход в городской парк австрийской столицы.

На прошлой неделе воспоминания об этом у меня удивительным образом переплелись. В киевской Национальной опере (которую вот уже много лет возглавляет сын Анатолия Соловьяненко Анатолий Соловьяненко-младший) мы с семьей побывали на балетной постановке «Венский вальс», в которой исполняется музыка, написанная тремя Штраусами: Иоганном Штраусом-старшим, Иоганном Штраусом-младшим и Йозефом Штраусом. Блестящая постановка, безукоризненная работа танцоров, замечательные костюмы и фантастические декорации — все это, помноженное на гениальную музыку Штраусов, произвело такое впечатление, послевкусие от которого ещё долго будет греть сердца любителей классического искусства. А такие придумки постановщиков, как выезд на сцену старинного автомобиля или создание в глубине сцены второй театральной площадки, на которой исполнялась как бы «внутренняя» балетная линия сюжета, не могли не вызывать искреннего восторга.

На фоне этого блестящего спектакля в памяти меркли перепетии непростых отношений, заметно отразившихся на жизни каждого из авторов этих знаменитых на весь мир мелодий. Ведь, как известно, Иоганн Штраус-отец был тем ещё семейным деспотом. Он категорически отказывался пускать в большой мир музыки Иоганна Штрауса-сына, которого хотел видеть только банкиром и по вечерам даже заставлял работать счетоводом. И только невероятное упорство и ещё более невероятный талант молодого композитора позволили ему преодолеть препятствия, постоянно создаваемые отцом, и стать со временем в мировом музыкальном искусстве фигурой, куда более заметной, чем отец и чем младшие братья Йозеф и Эдуард, тоже прославившиеся, как композиторы.

Иоганн Штраус-младший за свою жизнь создал 496 произведений (168 вальсов, 15 оперетт, 73 кадрили, 43 марша), среди которых вальсы — «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса», оперетты «Летучая мышь» и «Цыганский барон», а также балет «Золушка»…

Кстати, ровно 150 лет назад Иоганн Штраус-младший на музыкальном фестивале в Бостоне установил мировой рекорд, управляя оркестром в составе более тысячи музыкантов! Чем ещё раз доказал, что мечты сбываются. Если добиваться их осуществления долгим и упорным трудом.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…