Рианна призналась, что влюблена в саудовского миллиардера, и не исключила замужество (фото)

Шоу-бизнес

Американская поп-звезда барбадосского происхождения Рианна, которая недавно была признана самой богатой певицей в мире, впервые публично высказалась о своих отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Их роман длится уже два года, но до сих пор 31-летняя Рианна хранила молчание по поводу этого романа. Несколько раз возникали слухи о том, что певицпа и бизнесмен расстались. Однако это не так. В беседе с актрисой Сарой Полсон (Рианна снималась с ней в картине «Восемь подруг Оушена»), которая была опубликована в номере журнала Interview, Сара спрашивает: «С кем ты встречаешься». На что певицы отвечает: «Поищи в Google «.

Google выдает, что встречается Рианна с Джамилем.

«Ты влюблена?», задает Полсон следующий вопрос. «Конечно, влюблена», — говорит певица. «Ты собираешься замуж?», — спрашивает интервьюерша. После чего следует пауза, и Сара восклицает: «Она молчит!». Потом Рианна говорит: «Только Бог может это знать, девочка. Мы предполагаем, а Бог смеется над нашими планами, правда?». А на вопрос, хочет ли она стать матерью, певица, не задумываясь, отвечает: «Больше всего в жизни».

30-летний Хассан — сына автомобильного магната Мохаммеда Абдула Латифа Джамиля и вице-президент их семейной компании, которой принадлежит эксклюзивное право на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии. Состояние семьи оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Рианна снялась в сексуальной фотосессии для рекламы собственной линии нижнего белья.

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