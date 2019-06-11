Клуб потребителей

Где в Киеве с 11 по 14 июня нельзя будет пользоваться водой из крана

В Киеве займутся профилактической промывкой труб в Оболонском районе. Такая процедура нужна, чтобы вода не застаивалась и не теряла своего качества. К тому же во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка. (Напомним, холодная вода в Киеве снова подорожает: озвучены цены и сроки.)

Профилактическими работами, которые проходят согласно составленному заранее графику, в ночь с 11 на 12 июня (с 23:00 до 05:00), будут охвачены сети на улицах Полярная, Кондратюка, Рокоссовского, Калнышевского, Семьи Кульженко, а также Минского шоссе. Предварительно очистят и вымоют резервуар чистой воды № 2 на водопроводной станции «Минская».

В ночь с 13 на 14 июня (с 23:00 до 05:00) в зону работ попадают коммуникации на проспекте Героев Сталинграда (от № 2 до № 26, от № 1 до № 33/35), на улицах Тимошенко, Иорданской, Архипенко, Малиновского (от улицы Тимошенко до проспекта Героев Сталинграда), Приозерной. Сначала промоют и прочистят резервуар № 2 на водопроводной станции «Оболонь-1».

Промывка традиционно проводится в ночное время, чтобы не создавать трудности для жителей, которым в период проведения работ не рекомендуется пользоваться водой из кранов для приготовления еды и в гигиенических целях. Воду можно употреблять после того, как по окончании работ ее спустят до прозрачности и исчезнет посторонний запах.

В понедельник, 10 июня, из-за аварий временно отключили воду по адресам:

- улица Академика Заболотного, 2, 4, 20, 22, 24, 26, 28, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50 (Голосеевский район);

- переулок Межевой, 7 (Подольский район);

- улица Героев Днепра, 38б, в, г, д (Оболонский район).

Уточнить сроки ликвидации последствий аварий можно по телефону диспетчерской службы «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.

Напомним, что при отсутствии воды в кране горожане могут воспользоваться бюветной водой (сейчас из 198 бюветов работают 169). «Киевводфонд», курирующий эти водные комплексы, в нынешнем году планирует отремонтировать 33 бювета. До конца 2025 года намерены привести в порядок все комплексы и построить новые артезианские скважины.

В столице планируют модернизировать теплосети, и сейчас проводится их обновление. «Киевтеплоэнерго» в межотопительный сезон планирует заменить не менее 130 км теплосетей. Вместо изношенных ржавых трубопроводов проложат новые — с тепло- и гидроизоляцией, которые прослужат не менее 40 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Киевводоканал» проводит плановый ремонт систем водообеспечения, чтобы добиться более надежной работы водопроводных сетей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter