Общество

Можно дышать и гулять только ночью: синоптик рассказала о погоде 12 июня

Жара, установившаяся в Украине в последние дни, в среду, 12 июня, усилится до +35 градусов днем.

«Жара в Украине хорошо себя чувствует. В отличие от некоторых из нас. 12 июня дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 29 + 32 градуса.

Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров — в Украине + 17 + 23 градуса», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, отдельные дожди с грозами возможны на западе и севере страны, а также в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей — сухо, ясно, жарко и пожароопасно.

12 июня в Киеве также будет жарко — до + 33 градусов, существенные осадки маловероятны. В последующие дни похолодание не прогнозируется.

«Двигайтесь медленно, мойте тщательно себя и фрукты, забудьте на время о сырых суши, стихийной свежей рыбе. Да здравствуют компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист. Утройте места со свежей водой для кота, защищайте детей и цветы от прямого солнца», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бердичеве на минувших выходных прошел сильный град, от которого пострадали сельскохозяйственные угодья в Бердичевском районе (на огородах до сих пор стоит вода), а на обочинах трасс трава побелела, как зимой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter