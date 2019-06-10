SOS, жара! Синоптики предупредили о погодных аномалиях новой недели

Украина

В понедельник, 10 июня, температура воздуха в Украине достигнет местами 33−34 градусов с плюсовой отметкой. Такую погоду прогнозируют в Укргидрометцентре.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко предполагает, что дневная температура воздуха на начинающейся неделе составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 27 + 31 градус.

При этом наряду с жарой украинцам стоит ждать и грозовых дождей, а также сильных ливней, шквалов и града

«Кратковременные дожди с грозами 10 июня, пройдут в западной части Украины, на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине», — пишет Диденко на своей странице в Facebook.

В столице понедельник будет жарким, до + 30 + 32 градусов, но есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья.

«Так что запасайтесь льдом, вентиляторами, чистите кондиционеры, чтобы не дышать микробами, пейте много воды, подготовьте панамки — детям, себе — веера, и постарайтесь поспать в обед минут 15−20», — рекомендует синоптик.

На западе Украины синоптики предсказывают переменную облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На севере страны ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +15…+22 градуса, в Винницкой области +13…+18 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской +29…+34 градуса.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Харьковской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью +16…+23 градуса, днем +27…+33 градуса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после проливных дождей в ряде регионов ожидаются подтопления. Уровень воды в реках и других водоемах может подняться еще на 80 см: в первую очередь это возможно на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области).

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