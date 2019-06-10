Трассу Житомир — Бердичев засыпало толстым слоем града: впечатляющие фото и видео

Происшествия

В Бердичеве на минувших выходных прошел сильный град, который в субботу, 8 июня, всерьез напугал жителей кварталов, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом. А 9 июня еще более сильный град выпал в микрорайоне «Корниловка».

Также в этот день от града пострадали сельскохозяйственные угодья в Бердичевском районе (на огородах до сих пор стоит вода), а на обочинах трасс трава побелела, как зимой.

Огромные градины на поле

«Заснеженная» трасса Бердичев-Житомир

Шокированные водители поделились собственным видео, снятое на видеорегистраторы.

«Бердичев, сейчас. На обочине см 5 льда», — сообщил в сети один из пользователей.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о сильном ливне с градом, который затопил Одессу. А в выходные синоптики снова объявили штормовое предупреждение



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