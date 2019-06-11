Самая большая кошка в мире: гибрид тигра и льва весит 320 кг (фото, видео)

Мир

В парке Myrtle Beach Safari американского штата Южная Каролина вывели «самую большую в мире кошку». Гибрид тигра и льва получил кличку Аполло (Аполлон). Он весит 320 килограммов. Его мать — тигрица, а папа — лев.

Внушительная внешность Аполло произвела впечатление на пользователей соцсетей. Некоторые сравнивают его вымершими саблезубыми тиграми, чей вес мог достигать 400 килограммов. «Вот уж действительно, Король-лев», «Какое прекрасное создание». Однако другие отмечают, что животному тяжело дышать, и что оно было создано только ради развлечения людей, и не смогло бы выжить в дикой природе.

Смотритель Аполло Майк Холстон говорит: «Вопрос в том, что он ест? Уверен, что он бы съел все, что оказалось бы в его поле зрения… Думая, что стая таких созданий могла бы употребить стадо слонов на закуску».

Впервые такие гибриды были выведены в Индии в 19-м столетии. В мире существует менее тысячи таких «легров» (помеси льва и тигра). Их рождения можно добиться только в неволе.

Как пишет Daily Mail, родной «дядя» Аполло Геркулес, который проживает в том же парке, весит ныне более 418 килограммов. Он входит в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой представитель семейства кошачьих в мире. Ежедневно он съедает около 14 килограммов мяса — это вес среднего двухлетнего ребенка. У юного Аполло есть все шансы превзойти своего родственника.

Аполло

На снимках животное выглядит действительно впечатляюще.

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