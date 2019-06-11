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"Застала с любовницей": в сеть попало забавное видео любовного треугольника кота и двух кошек
В сеть попало забавное видео, снятое в Китае. На нем черный кот и серая полосатая кошка сняты в интимный момент, когда они обнимаются и нежно трутся друг о друга головами, вольготно растянувшись на земле. За этим мрачно наблюдает рыжая кошка. Серая «дама», заметив соперницу, быстро удирает. Пойманный с поличным кот осторожно встает, оглядывается и, сообразив, что за ним следили, в ужасе прижимает уши и тоже бросается в бегство. Рыжая, помедлив устремляется вслед.
Как пишет издание Daily Mail, отношения между участниками этой сцены в точности неизвестны. Однако это выглядит типичным «человеческим любовным треугольником».
«Застала с любовницей», «Беги, брат, беги!», — писали пользователи соцсетей.
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