В России найден мертвым участник шоу "Голос" (видео)

Шоу-бизнес

У себя дома был найден мертвым 44-летний певец Алексей Сафиулин, который принимал участие в российском варианте шоу «Голос» в 2017 году. Тело было найдено в ванной. Изначально предполагалось, что актер мог утонуть во сне. Позже его супруга заявила РБК, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа. У Сафиулина осталось двое детей.

Алексей Сафиулин родился вырос в Москве, закончил вокальное отделение ГИТИСа. Играл на сценах Московского музыкального театра, московской академической филармонии и Мариинского театра.

В телешоу «Голос», его наставницей была певица Пелагея, которая дружила с ним с Алексеем с детства, но не ожидала, что он собирается участвовать в телепроекте. На «слепых» прослушиваниях баритон исполнил русскую народную песню «Прощай, радость».

Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе — озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная» и мультфильма «Вверх».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что участницу шоу «Україна має талант» убили в Германии и бросили тело в реку.

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