- 12:39 В России найден мертвым участник шоу "Голос"
- 12:35 Защитить Украину: Порошенко назвал цели его партии в новой Раде
- 12:26 Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
- 12:21 Больше только у капитана: стала известна зарплата Азара в «Реале»
- 12:15 Зеленский провел кадровые перестановки в Госуправделами
- 12:12 Самая большая кошка в мире: гибрид тигра и льва весит 320 кг
- 12:05 Асфальта как не бывало: под Черкассами ливень за два часа разрушил дорогу
- 11:56 Конституционный суд рассматривает законность указа Зеленского о роспуске Рады: онлайн-трансляция
- 11:55 Состояние крайне тяжелое: появились свежие данные о зверски избитом в Харькове журналисте
- 11:54 Главный тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»
- 11:41 В Киеве "заминировали" здание Конституционного суда
- 11:33 Командовал боевиками в Дебальцево: стало известно о внезапной смерти российского генерала
В России найден мертвым участник шоу "Голос" (видео)
У себя дома был найден мертвым 44-летний певец Алексей Сафиулин, который принимал участие в российском варианте шоу «Голос» в 2017 году. Тело было найдено в ванной. Изначально предполагалось, что актер мог утонуть во сне. Позже его супруга заявила РБК, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа. У Сафиулина осталось двое детей.
Алексей Сафиулин родился вырос в Москве, закончил вокальное отделение ГИТИСа. Играл на сценах Московского музыкального театра, московской академической филармонии и Мариинского театра.
В телешоу «Голос», его наставницей была певица Пелагея, которая дружила с ним с Алексеем с детства, но не ожидала, что он собирается участвовать в телепроекте. На «слепых» прослушиваниях баритон исполнил русскую народную песню «Прощай, радость».
Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе — озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная» и мультфильма «Вверх».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что участницу шоу «Україна має талант» убили в Германии и бросили тело в реку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!