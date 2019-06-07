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Участницу шоу "Україна має талант" убили в Германии и бросили тело в реку (фото, видео)

В Германии в реке Рейн близ городка Руст нашли тело украинки Аллы Клишты — участницы шоу «Україна має талант» сезона 2011-го года, а также его немецкого и румынского аналога. Она была рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых обручей — прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов.

Артистка цирка Алла большую часть времени проводила в Европе, где выступала с хулахупами. Последним ее местом работы был парк развлечений «Европа-Парк».

Как пишет издание Daily Mail, 33-летняя Клишта исчезла в конце апреля. Ее поиски начались после того, как она не появилась на работе — на запланированном шоу во Франкфурте.

По данным полиции, молодая женщина была убита до того как ее бросили в воду — но каким именно образом пока не разглашается.

Правоохранители арестовали бывшего 30-летнего бойфренда артистки по подозрению в ее убийстве, но официальных обвинений не предъявили.

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