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Под Одессой рецидивист изнасиловал беременную
В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании беременной 18-летней женщины. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, за помощью к правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что в отношении нее совершено половое преступление.
«Пострадавшая приехала из соседнего региона в гости к подруге. Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести беременную женщину домой, однако по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал», — рассказали в полиции.
Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался временно проживающий в городе Южный (в 40 км от Одессы) 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 152 ч. 2 («Изнасилование в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности») Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего жителя Одесской области, который изнасиловал и убил 17-летнюю девушку.
А на Херсонщине дважды судимый местный житель арестован за изнасилование 7-летней девочки.
«ФАКТЫ» также сообщали, что в РФ чиновник-педофил в течение нескольких лет насиловал племянницу и снимал происходящее на видео.
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