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Мир

В Индонезии произошло извержение вулкана: завораживающие фото и видео

13:51 11 июня 2019 58
Извержение вулкана в Индонезии
Инф. «ФАКТОВ»

В Индонезии на Северной Суматре произошло извержение вулкана — проснулась гора Синабунг (Sinabung). Ранее сообщалось, что на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.

Сообщается, что во время извержения огромный столб из пепла достиг в высоту 7 километров. «Это пирокластическое облако достигло высоты более 23 000 футов! Ученые говорят, что это самое большое извержение (по вертикали), которое когда-либо наблюдалось из этого вулкана», — сообщает TDS Weather.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке (Россия) — 10 марта он выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.


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