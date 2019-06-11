Мир

В Индонезии произошло извержение вулкана: завораживающие фото и видео

В Индонезии на Северной Суматре произошло извержение вулкана — проснулась гора Синабунг (Sinabung). Ранее сообщалось, что на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.

Сообщается, что во время извержения огромный столб из пепла достиг в высоту 7 километров. «Это пирокластическое облако достигло высоты более 23 000 футов! Ученые говорят, что это самое большое извержение (по вертикали), которое когда-либо наблюдалось из этого вулкана», — сообщает TDS Weather.

Mount Sinabung in North Sumatra, Indonesia, sent a huge plume of thick ash 7 km high into the sky during an eruption on June 9, 2019 https://t.co/gMJ6jMXIc1 [video: https://t.co/1kbZR1p2lJ] pic.twitter.com/Z4ruxNI3oB — Massimo (@Rainmaker1973) 11 июня 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке (Россия) — 10 марта он выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.





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