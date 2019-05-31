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Мир

На Сицилии началось извержение Этны: впечатляющее видео

18:51 31 мая 2019 47
вулкан Этна
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 31 мая, на итальянском острове Сицилия началось извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна. Об том сообщает местное издание La Repubblica.

На поверхности вулкана возле юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались два субтерминальных разлома, из которых начала течь лава. Очевидцы также рассказали о выбросе пепла из вулкана.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе — его высшая точка находится на высоте 3 330 м над уровнем моря.

Напомним, в феврале 2019 года вулкан Этна уже проявлял активность, что привело к отмене рейсов в аэропорту Катании.

Клубы дыма из кратера Этны также были зафиксированы в конце августа и декабря 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Мощный выброс был зафиксирован вечером 22 мая. Его высота над кратером вулкана достигала 3,5 километров.

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