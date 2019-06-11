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Политика

Зеленский решил отстранить Луценко

15:38 11 июня 2019 141
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, как и обещал, инициировал отстранение генерального прокурора Юрия Луценко. Для увольнения генпрокурора необходимо получить согласие Верховной Рады. Представители администрации Зеленского подтвердили, что пакет документов от президента уже собран, подписан и 11 июня передается в парламент.

Неделей ранее Зеленский хотел сместить президентскую квоту в правительстве — министра обороны, главу МИД и руководителя СБУ. Все три инициативы не собрали нужное количество голосов в парламенте. В администрации Зеленского не скрывали разочарования и выражали надежду, что Рада все-таки продемонстрирует «плодотворную реакцию».

Кого Зеленский предлагает на место Луценко, в администрации президента не говорят — утверждают, что конкурс все еще продолжается, и претендентов несколько.

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