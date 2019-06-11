Бывший узник Кремля Афанасьев взбудоражил сеть "присоединением" к партии Медведчука: что произошло

Украина

Бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев, которого удалось освободить в 2016 году, знатно потролил украинцев, написав в социальных сетях, что он идет на досрочные парламентские выборы вместе с оппозиционным политиком Викторо Медведчуком.

«Друзья. Это был действительно тяжелый выбор. Из-за того, что я не получил приглашений от проукраинских партий, а в сердце пылает огромное желание работать ради украинского народа, сегодня я присоединился к партии и одновременно оппозиционной платформе Виктора Медведчука „За жизнь“. Прошу отнестись с пониманием! Слава Украине!» — написал Афанасьев в социальных сетях.

Под этим постом разгорелась жаркая дискуссия, многие из участников которой проклинали Афанасьева за его сотрудничество с Медведчуком. Другие предположили, что таким образом автор поста, который и ранее в Facebook жестко шутил по поводу выборов, решил показать интернет-пользователям, что они верят любой информации, и заодно почистить «френд-лист».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2018 года Геннадий Афанасьев сообщал о своей помолвке с украиноязычной красавицей.



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