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«Укрэнерго» готовится к запуску нового рынка электроэнергии
Государственное предприятие «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», осуществляющее диспетчеризацию энергосистемы, сообщает об активной подготовке к введению нового рынка электроэнергии и приглашает представителей власти на совместное совещание. Об этом говорится в письме, направленном «Укрэнерго» в адрес председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко. Копию письма опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook и. о. председателя комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.
«ГП «НЭК «Укрэнерго» продолжает работу, направленную на подготовку к внедрению нового рынка электрической энергии. Данный вопрос находится на постоянном контроле наблюдательного совета и руководства предприятия», — говорится в письме.
Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук напомнил о сжатых сроках, которые остаются до введения нового рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года: «Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем, предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов».
Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Данный закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.
Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 500 млн евро.
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