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Зеленский назначил главным разведчиком депутата от партии Тимошенко
Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал Владислав Бухарев — народный депутат от «Батькивщины».
До прихода в парламент осенью 2014 года Бухарев долгое время работал в СБУ. Его последние должности в Службе безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и офицер по особым поручениям.
Также в карьере Бухарева был период работы начальником налоговой милиции (2007−2010 годы).
Кроме ведомственных наград с мест работы, в активе Бухарева есть медаль от российской ФСБ «За боевое содружество». Об этой награде упоминалось в 2014 году в агитматериалах Бухарева, когда он баллотировался в Верховную Раду.
Напомним, новая неделя была богатой на кадровые перестановки топ-чиновников. Были уволены руководители СБУ в регионах, руководство Государственного управления делами, а также главы 15 областей.
Фото www.ukrmilitary.com
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