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Политика

Зеленский назначил главным разведчиком депутата от партии Тимошенко

16:15 11 июня 2019 363
бухарев
Инф. «ФАКТОВ»

Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал Владислав Бухарев — народный депутат от «Батькивщины».

До прихода в парламент осенью 2014 года Бухарев долгое время работал в СБУ. Его последние должности в Службе безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и офицер по особым поручениям.

Также в карьере Бухарева был период работы начальником налоговой милиции (2007−2010 годы).

Кроме ведомственных наград с мест работы, в активе Бухарева есть медаль от российской ФСБ «За боевое содружество». Об этой награде упоминалось в 2014 году в агитматериалах Бухарева, когда он баллотировался в Верховную Раду.

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Напомним, новая неделя была богатой на кадровые перестановки топ-чиновников. Были уволены руководители СБУ в регионах, руководство Государственного управления делами, а также главы 15 областей.

Фото www.ukrmilitary.com

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