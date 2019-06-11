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Порошенко диктовал жесткую позицию на переговорах с "Газпромом", — замминистра
Одна из стратегических задач государства — евроинтеграция энергетического комплекса. В этом убеждена заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции волонтер Наталья Бойко, которая присоединилась к «Европейской Солидарности» и будет баллотироваться на следующих парламентских выборах в команде Петра Порошенко.
«Для меня очевидно, что мы должны продолжать евроинтеграцию энергетического комплекса страны. Прежде всего речь идет о завершении двух рыночных реформ (рынка газа и электроэнергии. — Ред.), в соответствии с теми временными рамками, которые были установлены, и в соответствии со взятыми нами обязательствами. Это укрепление энергетической независимости, курс на дальнейшую интеграцию наших рынков на рынки ЕС», — заявила Бойко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
«Благодаря Петру Порошенко мы получили жесткую позицию на переговорах с „Газпромом“, и я думаю, что эта политика должна продолжаться. Нам нельзя идти на уступки Путину, играть в какие-то договоренности, ведь мы четко знаем, сколько на самом деле стоит скидка на российский газ», — напомнила Наталья Бойко.
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