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Будни Лимпопо: стадо бегемотов забрело подкормиться на поле для регби (видео)
Житель южноафриканской Лимпопо Бен Крюгер снял на видео необычную сцену недалеко от своего дома. Как пишет издание UPI, на поле для регби местного клуба Letaba Rugby Club забрело стадо голодных бегемотов вместе с детенышами. Животные ели траву и наслаждались жизнью.
Гиппопотамы часто покидают свои «водные» места проживания и выходят на сушу после наступления темноты в поисках еды. Время о времени с этой целью они заходят даже в города.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?