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Мир

Будни Лимпопо: стадо бегемотов забрело подкормиться на поле для регби (видео)

19:02 11 июня 2019 89
Бегемот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель южноафриканской Лимпопо Бен Крюгер снял на видео необычную сцену недалеко от своего дома. Как пишет издание UPI, на поле для регби местного клуба Letaba Rugby Club забрело стадо голодных бегемотов вместе с детенышами. Животные ели траву и наслаждались жизнью.

Гиппопотамы часто покидают свои «водные» места проживания и выходят на сушу после наступления темноты в поисках еды. Время о времени с этой целью они заходят даже в города.

Ранее «ФАКТЫ"писали — Раненый бегемот отбился от пяти львов: драматическое видео.

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