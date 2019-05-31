Раненный бегемот отбился от пяти львов: драматическое видео

Мир

В заповеднике Мала-Мала в ЮАР бегемоту удалось отбиться от прайда львов. Драматическое видео заснял смотритель парка Дэниел Бэйли.

На момент встречи с хищниками гиппопотам уже был ранен в схватке из-за территории со своим сородичем-соперником. Сначала на пострадавшего напали два льва, сочтя его легкой добычей. Затем, как пишет Daily Mail, они призывали на помощь трех львиц, при которых были детеныши.

Цари зверей нападали на бегемота сзади. Он несколько раз сбрасывал их с себя. А затем вошел в воду. Львы, которые не любят мокрого, больше не посмели атаковать гиппопотама, попавшего в свою родную среду, и удалились с поля боя побежденными.

28-летний Бэйли говорит, что никогда не видел ничего подобного. Он считает, что бегемот смог избежать гибели только потому, что рядом оказался водоем.

Ранее «ФАКТЫ» писали — детеныш бегемота храбро прогнал крокодила, но спасовал перед буйволом.

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