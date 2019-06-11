Спорт

Непобедимый чемпион мира из Украины впервые встретился со своим соперником (фото)

Во вторник, 11 июня, в Киеве состоялась первая очная встреча непобедимого чемпиона мира WBA Артема Далакяна с его соперником — претендентом на этот титул Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

В конгресс-холле гостиницы «Русь» состоялась дуэль взглядов — соперники впервые посмотрели друг другу в глаза и дали короткую пресс-конференцию перед боем.

Отвечая на вопросы журналистов, Саравут Таворнхам заявил, что ему очень нравится в Украине.

«Сейчас присутствует некое волнение, ведь я впервые борюсь за титул. Впрочем, я готов биться за пояс и очень хочу стать Чемпионом мира», — сказал боксер из Таиланда.

В ответ на эту реплику Артем Далакян подчеркнул: «Это хорошо, что он хочет выиграть, но я отдавать титул не намерен. Сделаю все, чтобы пояс чемпиона мира WBA остался в Украине. В субботу я покажу, как я этого хочу».

Вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев уточнил, что кроме боя Артема Далакяна в программе вечера бокса будут бои Александра Захожого, Игоря Магурина, Тимура Брыкова, Владислава Мельника и других спортсменов. Также состоится бой за звание чемпиона Украины, участником которого станет боксер UBP Игорь Кудрицкий.

Напомним, вечер бокса от компании Union Boxing Promotion состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ «Парковый».

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