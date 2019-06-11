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В кортеж Зеленского добавили еще одно авто: опубликованы свежие фото
Президент Владимир Зеленский, в отличие от своего киногероя, по Киеву ездит не на велосипеде, а в сопровождении кортежа. Более того, стало известно, что президентский кортеж пополнился новой машиной.
Обновленную и дополненную версию кортежа сфотографировали, когда Зеленский приезжал в Конституционный суд. Там рассматривается дело о президентском указе, и президент на заседании выступил с короткой речью.
Фотографии, как кортеж Зеленского покидает КСУ, опубликовала Страна.ua. Теперь в колонне едут не пять, а шесть машин — появился автомобиль-«дублер». Два Mercedes-Benz S-Class имеют одинаковые госномера, и в одном из авто едет Зеленский.
Кроме двух основных автомобилей, в кортеж входят Volkswagen Passat (едет во главе колонны), микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, и два автомобиля Volkswagen в хвосте колонны.
Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский обещал отказаться и от кортежей, и от других президентских привилегий.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!