В кортеж Зеленского добавили еще одно авто: опубликованы свежие фото

Политика

Президент Владимир Зеленский, в отличие от своего киногероя, по Киеву ездит не на велосипеде, а в сопровождении кортежа. Более того, стало известно, что президентский кортеж пополнился новой машиной.

Обновленную и дополненную версию кортежа сфотографировали, когда Зеленский приезжал в Конституционный суд. Там рассматривается дело о президентском указе, и президент на заседании выступил с короткой речью.

Фотографии, как кортеж Зеленского покидает КСУ, опубликовала Страна.ua. Теперь в колонне едут не пять, а шесть машин — появился автомобиль-«дублер». Два Mercedes-Benz S-Class имеют одинаковые госномера, и в одном из авто едет Зеленский.

Кроме двух основных автомобилей, в кортеж входят Volkswagen Passat (едет во главе колонны), микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, и два автомобиля Volkswagen в хвосте колонны.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский обещал отказаться и от кортежей, и от других президентских привилегий.

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