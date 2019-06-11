В Днепре женщина торговала гранатами в подземном переходе (фото)

Происшествия

Подземные переходы часто становятся центром несанкционированной торговли, но в Днепре одна из продавщиц сумела удивить даже опытных полицейских. Женщина продавала в переходе гранаты Ф-1, причем боеприпасы сбывались готовыми к использованию — с запалом.

Торговку «лимонками» задержали в Новокодацком районе Днепра. При себе у женщины обнаружились две гранаты. Также выяснилось, что ранее жительницу Днепра уже привлекали за незаконное хранение оружия. После задержания полицейские наведались домой к торговке и там при обыске нашли два гранатомета РПГ-26, завернутые в ковровую дорожку.

52-летняя торговка взята под стражу. Учитывая предыдущие судимости женщины, наказание будет более строгим. За незаконное обращение с оружием женщине грозит до семи лет тюрьмы (согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее возле Днепра обнаружили крупную партию взрывателей к снарядам, а в областном центре задержали мужчину, зашедшего с гранатометом в общественный транспорт.

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