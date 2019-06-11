"Держимся": капитан захваченного Россией украинского корабля написал письмо (фото)

Украина

Военнопленные украинские моряки, захваченные россиянами в нейтральных водах в Черном море, не теряют присутствия духа, несмотря на полгода в неволе. Об этом свидетельствуют письма моряков в Украину.

«Мы также надеемся, что скоро вернемся домой в Украину. Мы держимся. Все нормально», — написал в письме командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук. Письмо-ответ было адресовано послу Украины в Чехии Евгению Перебийносу.

Дипломат признался, что гордится выдержкой моряков и опубликовал фотокопию письма.

Напомним, Олег Мельничук и его команда, а также экипаж катеров «Никополь» и «Бердянск» были захвачены россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года. В России грозятся судить моряков за нарушение границы, но процесс никак не начнут, а просто продляют срок содержания захваченных моряков под стражей.

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