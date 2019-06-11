Политика

Вакарчук неожиданно стал на сторону Зеленского: что происходит (видео)

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук неожиданно поддержал президента Владимира Зеленского в его отношении к парламенту. Как и Зеленский, Вакарчук считает, что Верховную Раду «нужно менять прямо сейчас», не дожидаясь очередных выборов в октябре 2019 года.

Музыкант-политик записал видеообращение, где предельно ясно выразился по поводу досрочных выборов.

«С апреля 2019 года Верховная Рада перестала быть выразителем интересов народа Украины. Старая Верховная Рада — это старые правила, кнопкодавство, прогулы… Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий олигархов. Это надо изменить», — считает Вакарчук.

Напомним, 11 июня в Конституционном суде началось рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента и о досрочных выборах Рады. Если КСУ признает указ не соответствующим Основному закону, то решение о выборах 21 июля будет отменено.

Партию «Голос» Вакарчука социологи называют среди тех политсил, кто может пройти в обновленную Верховную Раду.

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