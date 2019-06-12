Странная методика: в РФ учительница заставила первоклассников писать неприличное слово

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В лицее имени Дягилева в российском городе Екатеринбурге учительница первого класса заставила детей писать слово «жопа». Так классный руководитель пыталась узнать, кто из школьников написал неприличное слово в чужой тетради, пишет «URA.ru».

По словам директора лицея Андрея Кадочникова, инцидент случился после того, как в прописи одного из учеников появилось ругательство.

Классный руководитель решила по почерку выяснить, кто именно из детей написал слово. Случай вызвал негодование некоторых родителей, которые пожаловались в департамент образования городской администрации.

По словам директора, профессиональное поведение учительницы никогда не вызывало нареканий, а отзывы о ней были только положительными.

«Я проводил служебное расследование, учительнице объявлено взыскание в виде выговора. Родители, которые были у меня, отнеслись к этому с пониманием. Дети забыли эту историю, единственное, что они из нее вынесли — это то, что неправильно писать нехорошие слова», — отметил Кадочников.

Напомним, что в другом российском городе — Казани — учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и требовал «доставить ему удовольствие».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 61-летний учитель труда из Землянска (Воронежская область РФ), который обжег раскаленным утюгом 11-летнего ребенка за плохое поведение, пойдет под суд.

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