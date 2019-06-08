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Запомнит школьные годы: в РФ учитель пытал ученика раскаленным утюгом
61-летний учитель труда из Землянска (Воронежская область РФ), который обжег раскаленным утюгом 11-летнего ребенка за плохое поведение, пойдет под суд. Об этом сообщает eg.ru со ссылкой на сообщение регионального следственного комитета.
«20 марта 2019 года обвиняемый проводил урок технологии с учащимися 5-го класса в кабинете „Технологии“ МКОУ „Землянская СОШ“. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, дети должным образом на указания учителя не реагировали. Тогда обвиняемый взял в кабинете нагретый утюг, подошел к 11-летнему мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку „отпаривание“, а затем к бедру ребенка, причинив телесные повреждения. Затем учитель нанес пострадавшему мальчику удар гладильной доской в область головы», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Следственное управление СК РФ по региону завершило расследование уголовного дела в отношении педагога, который обвиняется по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Приговор будет вынесен уже в ближайшее время.
Силовики говорят, что учитель-садист признал вину в полном объеме. Кроме того, преступление доказывается словами пострадавшего и его одноклассников, а также проведенными экспертизами. Педагог может «присесть» даже несмотря на то, что многие россияне выступили в его поддержку.
Так, пользователи Интернета считают, что своим поведением 11-летний мальчик заслужил пытки.
«Малолетняя мразь. Да они сейчас воспитаны так, что их после яслей нужно на пожизненный особый режим сажать. Уж насколько мы в 80-е — начале 90-х росли бандитами — по сравнению с нынешними беспредельщиками мы были паиньками», — выразил мнение один из читателей издания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле в соцсетях появилась информация о вопиющем случае в школе под Новой Каховкой Херсонской области: учитель физкультуры ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз.
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