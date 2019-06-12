Уникальный случай: врачи удалили подростку выросший в яичке зуб (фото)

Мир

13-летний школьник из российской столицы Москвы выявил у себя в яичке образование. Когда родители привели мальчика в районную больницу, врач заподозрил рак яичка и срочно отправил ребенка в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Там провели полное обследование и выявили в яичке нечто, похожее формой и структурой на камень в почке, пишет Metronews.

Из районной поликлиники мальчика направили в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Морозовской детской городской клинической больницы,

Ее врачи после осмотра сообщили о необходимости процедур, позволявших исключить онкологическое заболевание.

Мальчику было выполнено УЗИ, и оно показало, что образование в мошонке было предметом, напоминающим камень в почке. Подростку назначили операцию.

Это оказался 7 зуб нижней челюсти, который отсутствовал во рту юного пациента. По всей видимости, при раннем эмбриональном развитии в утробе матери произошел какой-то сбой и вместо нижней челюсти 7 моляр каким-то образом отправился в район формирования яичек зародыша. Произошло это приблизительно на 16 неделе беременности. В стоматологии описаны случаи, когда зубы вырастали в легких и других частях тела, однако этот случай с яичками уникальный. Сейчас мальчик уже поправился после этой операции. Врачи Морозовской больницы надеются, что данный казус никак не отразится на его репродуктивном здоровье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за того, что удаленный зуб вовремя не заменили протезом или имплантом, соседние могут сместиться.

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