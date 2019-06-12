Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой: в Сети делают ставки

Шоу-бизнес

Канадский певец Джастин Бибер позвал на дуэль актёра Тома Круза. Об этом пишет huffpost.

«Если не примешь бой — ты боишься, и такого тебе не пережить», — написал он в твите.

В своём твите Бибер упомянул Дэйну Уайта — руководителя UFC (Ultimate Fighting Championship) — организации, заведующей боями в смешанных единоборствах (ММА).

При этом издание отмечает, что совершенно не понятна причина, по которой поп-звезда вызывает на ринг ветерана франшизы «Миссия: невыполнима».

После сообщения пользователи соцсетей принялись рассуждать, как именно 25-летний Бибер при росте 175 см поборет 56-летнего Круза ростом 174 см, известного тем, что самостоятельно выполняет трюки в боевиках.

Так, бывший чемпион UFC борец ММА Конор Макгрегор оценил перспективы сражения и предложил свою давно намеченную дуэль с актёром Марком Уолбергом в качестве дополнительного боя.

Джейк Марш из спортивно-комедийного подкаста Pardon My Take сопоставил рост и финансовое состояние потенциальных соперников по рингу.

Поскольку Круз выполняет все трюки сам, а франшиза «Миссия: невыполнима» ещё не завершена, многие в соцсетях предположили, что именно он будет смеяться (над Бибером) последним.

Некоторые из комментаторов просто не понимают, как реагировать.

Другие шутят, что совершенно необязательно вызывать кого-то на дуэль в единоборствах — поединок вполне может оказаться и танцевальным. Так, в январе этого года ведущий вечернего Tonight Show Джимми Фэллон бросил вызов 15-летней звезде YouTube Джоджо Сиве на баттл в энергичном танце. По окончании поединка ведущий признал, что юная Сива победила.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной «шутке» Джастина Бибера, который разыграл своих фанатов на 1 апреля. Сначала он выложил в соцсети Instagram снимок УЗИ, на котором видно ребенка в утробе. Никакой подписи под ни не было. Поклонники певца решили, что это объявление о том, что Джастин и его жена Хейли Болдуин скоро станут родителями. Некоторые, однако засомневались. Тогда Джастин выложил следующий снимок — на нем Хейли предположительно находится на приеме у врача и рассматривает свой округлившийся живот. А когда поклонники окончательно уверились в беременности Хейли, певец опубликовал третью фотографию — снимок УЗИ, на котором вместо ребенка с помощью фотошопа был добавлен щенок. «Подождите, о Боже, это… первоапрельская шутка», — говорилось в подписи.

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