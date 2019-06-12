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Происшествия

В страшном ДТП с лесовозом погибло пять человек: фото с места аварии

8:54 12 июня 2019 359
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Инф. «ФАКТОВ»

На Закарпатье пятеро лесорубов погибли в страшном ДТП. Грузовик, в котором группа ехала на лесозаготовку, сорвался с горы и упал в реку.

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ДТП случилось в районе села Тарасовка Тячевского района. Тела четверых человек обнаружили сразу, пятого погибшего река унесла ниже по течению. Поисковые работы продолжались около четырех часов. Пришлось задействовать более полусотни спасателей.

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В аварии погибли мужчины 28, 27, 38, 55 и 54 лет. Сама авария случилась около 18 часов 11 июня.

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Напомним, похожая трагедия случилась на Прикарпатье. Там сорвался с горы и упал в реку грузовик с туристами из Беларуси. Погибли все сидевшие в кабине грузовика — на них пришелся основной удар при опрокидывании автомобиля. Также выяснилось, что водитель грузовика был пьяным за рулем.

Фото Роман Келемен/Facebook

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