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В страшном ДТП с лесовозом погибло пять человек: фото с места аварии
На Закарпатье пятеро лесорубов погибли в страшном ДТП. Грузовик, в котором группа ехала на лесозаготовку, сорвался с горы и упал в реку.
ДТП случилось в районе села Тарасовка Тячевского района. Тела четверых человек обнаружили сразу, пятого погибшего река унесла ниже по течению. Поисковые работы продолжались около четырех часов. Пришлось задействовать более полусотни спасателей.
В аварии погибли мужчины 28, 27, 38, 55 и 54 лет. Сама авария случилась около 18 часов 11 июня.
Напомним, похожая трагедия случилась на Прикарпатье. Там сорвался с горы и упал в реку грузовик с туристами из Беларуси. Погибли все сидевшие в кабине грузовика — на них пришелся основной удар при опрокидывании автомобиля. Также выяснилось, что водитель грузовика был пьяным за рулем.
Фото Роман Келемен/Facebook
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!