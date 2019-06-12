Мир

Педофил похитил свою 11-летнюю падчерицу, которая за двадцать лет родила от него восьмерых детей (фото)

В США идет судебное разбирательство по делу 63-летнего Генри Мишеля Пьетта, который 10 июня был признан виновным в похищении своей малолетней падчерицы Розалин Макгиннис и сексуальном насилии над ней. Сейчас женщине уже 34 года. Пьетт начал совращать ее, когда ей было всего лишь 10 лет. Мать Розалин, осознав это, ушла от мужа. Но Генри подстерег 11-летнюю Розалин возле школы и похитил ее. После этого он сыграл с ней «свадьбу» в своем фургоне. В качестве «священника» выступил 15-летний сын Пьетта от предыдущих отношений.

Генри заставил девочку постричься и перекрасить волосы, чтобы их было труднее опознать. Он представил ее остальным своим детям, как «новую маму». «Супруги» кочевали из штата в штат под выдуманными именами. Розалин беременела девять раз и родила от отчима восемь детей, впервые став матерью в возрасте 15 лет. В 13 лет, у нее произошел выкидыш, после чего Генри заставил ее смыть плод в унитаз.

Пьетт также проявлял агрессию по отношению к своей «жене-падчерице». Он бил ее прикладом винтовки, бейсбольной битой и пивными бутылками. Он тратил все деньги на наркотики и алкоголь, заставляя ее попрошайничать на улицах.

В конце концов, как пишет издание The Sun, спустя 19 лет после похищения, в 2016 году Генри и Розалин познакомились в Мексике с супружеской парой, которая заподозрила неладное, сопоставив возраст Пьетта, Макгиннис и их детей. Они предложили Розалин свою помощь, чтобы привлечь Пьетта к ответственности. Макгиннис приняла ее и вместе с детьми вернулась в США, где обратилась к властям. Пьетт некоторое время был в бегах, но в 2017 году его арестовали.

Фото со "свадьбы"

Розалин и ее дети

Розалин решила не сохранять анонимность и открыто рассказала о своей жизни. «Я была напугана и смущена. Я даже не знала, что происходит. Оглядываясь назад, на то, что со мной случилось, я не понимаю, как мог человек сделать такое с ребенком», — говорит женщина.

Взрослая Розалин

«Я никогда не насиловал детей. Я занимался любовью с моей женой. Мы были женаты», — заявил на суде педофил, которому грозит пожизненное заключение.

Западная пресса отмечает, что эта история похожа на нашумевшее дело Йозефа Фритцля. Житель Австрии на протяжении 24 лет держал в подвале своего дома родную дочь, которая родила от него семерых детей. Он был арестован в 2008 году. Пьетта западная пресса уже окрестила «американским Фритцлем».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 73-летний опекун признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки, называвшей его дедушкой.

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