В Сибири нашли голову гигантского волка, пролежавшую в вечной мерзлоте 40 тысяч лет (фото, видео)

Мир

В Сибири нашли отрубленную голову гигантского доисторического волка, который, как показали исследования, жил около 40 тысяч лет назад, в эпоху ледникового периода. Она прекрасно сохранилась в условиях вечной мерзлоты. Как сообщает издание Daily Mail, длина головы — около 41 сантиметра, то есть почти вдвое больше, чем у современного волка.

Находка, как пишет Siberian Times, была сделана еще в 2018 году местным жителем Павлом Ефимовым берегу реки Тирехтях на севере Якутии. Причины, по которым голова животного отделена от тела, неизвестны. Однако, предполагают, что это вряд ли был трофей первобытного охотника, поскольку этот регион в те времена еще не был заселен людьми.

«Это уникальное открытие первого в истории плейстоценового волка с отлично сохранившимися мягкими тканями. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как этот вид эволюционировал за тысячи лет, а потом сделаем реконструкцию внешнего вида», — рассказал ученый Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха.

Сравнительные размеры доисторического и современного волка

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