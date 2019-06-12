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Старейшая «живая кукла Барби» перенесла 105-ю пластическую операцию, желая установить мировой рекорд (фото)
Жительница Лондона Рэйчел Эванс, которая в свои 48 лет является старейшей в Великобритании «живой куклой Барби», перенесла уже 105-ю пластическую операцию. На этот раз она внесла новые правки в овал своего лица. Женщина намерена до своего 50-летия установить мировой рекорд по числу косметических операций и процедур.
Как пишет издание Daily Star, дама уже потратила на улучшение своей внешности и попытки сохранить молодость более 40 тысяч долларов за последние 13 лет. Онв корректировала и лицо, и фигуру. Последняя подтяжка лица обошлась ей почти в 640 долларов.
Рэйчел говорит, что намерена доказать, что в 50 лет можно выглядеть на 30.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что старейшая в мире «живая кукла Барби» ищет себе «идеального Кена».
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