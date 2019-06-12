Клуб потребителей

Где в Киеве с 12 по 16 июня будут работать продуктовые ярмарки (адреса)

Каждую неделю многие киевляне спешат на продуктовые ярмарки, которые организовывают в столице. Людей привлекают привычные точки в микрорайоне, знакомые продавцы, широкий выбор продукции и разумные цены. Традиционно во время выездной торговли предлагаются овощи-фрукты (отечественные и импортные), бакалея, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия.

12 июня (среда) продуктами будут торговать:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

13 июня (четверг) покупателей приглашают на ярмарки:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1, и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

14 июня (пятница) продажи запланированы:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»), Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-атинской, 64−74;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 72;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Просвещения (между Вузовской и М. Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

15 июня (суббота) купить продукты можно на сельхозярмарках:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»), С. Лифаря (между улицей Бальзака и проспектом В. Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Амвросия Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

16 июня (воскресенье) киевлян приглашают на сельхозраспродажи:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрій-2000» и «Глорія-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вскоре в Украине снова подорожает алкоголь. Планируется повышение минимальных цен на спиртные напитки.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, как надо питаться летом. По мнению специалистов, увлекаться мясной и жирной пищей, которая помогает организму согреться, в жару нельзя.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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