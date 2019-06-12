Стало известно, кто стоит за сфабрикованным делом против журналиста Голунова

Мир

Вечером 11 июня российский журналист Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. Примерно за час до этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился закрыть дело против известного расследователя в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Арест журналиста Голунова вызвал огромный резонанс не только в России, но и во всем мире.

Иван Голунов, который в настоящее время сотрудничает с популярным интернет-изданием «Медуза», был задержан в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие утверждало, что Голунов хранил в своей квартире три свертка с наркотиками. Еще два таких же свертка были найдены в его рюкзаке во время досмотра.

Журналиста допрашивали. Его адвокаты заявили, что в отношении Голунова применялось физическое насилие. Осмотревший Ивана врач заявил, что у него сотрясение мозга. Однако затем была проведена другая экспертиза. И уже другие врачи утверждали, что не обнаружили никаких следов насилия на теле задержанного. Не выявили они и сотрясения мозга.

В защиту Голунова выступили многие его известные коллеги и целые издания. Они выразили уверенность в том, что дело сфабриковано. Ивана кто-то преследует в связи с его профессиональной деятельностью. Его предыдущие расследования, а их было немало, насолили многим влиятельным людям в Москве. Напрашивался вывод: либо Голунову мстят за его прошлые публикации, либо хотят запугать в связи с его новым расследованием.

Иван свою вину всячески отрицал. Он утверждал, что никогда не видел наркотики, найденные в его квартире. Только громкое общественное возмущение спасло журналиста от помещения в СИЗО. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить Голунова под домашний арест сроком на два месяца. Его обязали носить специальный браслет, запретили пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

Казалось, это в определенном смысле победа. Однако Иван и его адвокаты на этом не остановились. Они обжаловали решение суда, настаивая на полной невиновности журналиста. 10 июня эксперты МВД России заявили об отсутствии следов наркотиков у Голунова. Специалисты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили их в биологическом материале журналиста, сообщил главный внештатный эксперт-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Дело затребовали Следственный комитет России и Генеральная прокуратура. Глава МВД Колокольцев отстранил от работы полицейских, которые обыскивали квартиру Голунова, задерживали и допрашивали его. Теперь СКР проверит правомерность их действий.

Колокольцев также объявил о решении ходатайствовать перед президентом Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО Главного управления МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и главы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Это очень высокие полицейские чины.

В понедельник, 10 июня, три ведущих деловых издания России «Ведомости», «КоммерсантЪ» и агентство РБК вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова. В их материалах было выражено сомнение в законности задержания Ивана и подчеркивалось, что тщательное расследование его дела «принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом».

В тот же день издание «Проект», объединяющее журналистов-расследователей, сообщило, что указание прекратить преследование Голунова исходит из Кремля. На 20 июня назначена прямая линия Путина. И президенту совсем не хочется, чтобы его завалили вопросами о журналисте Голунове.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию. «Никаких установок нет и быть не может…» — подчеркнул Песков.

Тем временем известный российский оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оперативно провели собственное расследование и назвали, как им кажется, того, кто стоит за грязной историей с Голуновым. Обвинить журналиста в распространении наркотиков попытался подполковник ФСБ Марат Медоев. Он вовлечен в коррупционную схему в сфере оказания ритуальных услуг в Москве.

В российской столице действует Государственное унитарное предприятие «Ритуал». Ему как раз и было посвящено новое расследование Голунова, которое он еще не успел опубликовать. Навальный утверждает, что «Ритуал» тесно связан с Медоевым.

ФБК обнаружил документы, согласно которым семье Медоевых принадлежит ряд дорогостоящих объектов недвижимости, включая дом на улице Казакова в Москве. Отец подполковника ФСБ Игорь Медоев, герой России, приобрел этот дом в 2016 году и почти сразу сдал его в аренду Московской автодорожной инспекции. Аренда обходится более чем в 2 миллиона рублей ежемесячно. По нынешнему курсу это 31 тысяча долларов. Договор аренды был согласован с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Дочь Игоря Медоева замужем за Петром Овсянниковым, чиновником московской мэрии. Он руководит Службой контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения, а его отец ранее возглавлял Московскую автодорожную инспекцию, которая арендует помещение у Медоева. Вот такой семейный бизнес обнаружил Иван Голунов, а затем подтвердил ФБК Навального.

У Медоевых имеется солидный частный автопарк — 10 иномарок и шесть мотоциклов. Один из этих автомобилей — BMW X5 — Медоев продал человеку, чьи имя, отчество и фамилия полностью совпадают с именем начальника отделения в «Ритуале».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о «похоронном» скандале в России. К зданию правительства Самары принесли гроб с покойником, которого не могли похоронить две недели. Местная ритуальная мафия требовала со вдовы неподъемную сумму.



Чиновники назвали гроб под зданием регионального правительства «провокацией», заявив, что персонал кладбища «действовал по регламенту». В конце концов вдова похоронила мужа за чертой города, в соседнем поселке.



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