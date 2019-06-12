Новые лица: в списке "Слуги народа" нашли сразу несколько интересных персонажей

Политика

Запрос на «новые лица», о котором много говорила команда Зеленского, привел к тому, что в список партии «Слуга народа» попадают не сами политики и бизнесмены, а их дети. Двое таких юных кандидатов в депутаты были обнаружены в проходной части списка — на 83-м и 73-м местах. Ранее социологи предупреждали об этой проблеме и прогнозировали, что новый состав Рады будет малоопытным, а потому неэффективным.

Так, под номером 83 в партийном списке значится Роман Карабаджак. Ему 23 года, учился и живет во Франции в Лионе. Согласно расследованию программы «Схемы», место в партийном списке вчерашний студент вряд ли смог бы заслужить самостоятельно — скорее всего, постарались родители. Отец юноши Юрий Карабаджак — председатель Арцизского райсовета, а мать Лариса Карабаджак — депутат Виноградовского сельсовета. В районе, где семейство трудоустроено депутатами, Зеленский получил 30% голосов в первом туре, несмотря на отсутствие там официального штаба и агитаторов.

Также на прохождение в Верховную Раду претендовала 25-летняя киевлянка Ирина Панченко, дочь бизнесмена Сергея Панченко. Получив специальность юриста в КНУ им. Шевченко, Ирина работала в «Торговом доме «Финпром», а затем частным нотариусом.

Издание Страна.ua утверждает, что девушка закончила курсы телеведущих, любит караоке-бары, салоны и ночные клубы, ездит на «Бентли». Впрочем, после интереса к девушке со стороны СМИ из списков ее исключили.

Напомним, согласно последним рейтингам социологов по списку «Слуги народа» в Верховную Раду могут зайти более 130 депутатов и к ним еще примкнут мажоритарщики.

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