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12–16 июня в Киеве снова планово отключат воду (адреса)
В Киеве продолжают проводить плановые ремонтные работы, необходимые для более надежного функционирования систем водообеспечения. На сей раз воду временно отключат по таким адресам:
12 июня
- с 18:00 до 8:00 13 июня — на улице Михайловской, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 16б, 18 (Шевченковский район);
- до 6:00 13 июня — на улицах Джамиля, 1, 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/48, 16, 18, 20, 20а, 22, Каневской, 17, 20, 22, 23/85, 24, 25, 25/120, 26, 28 (Подольский район);
- с 20:00 до 7:00 13 июня — на улице Пшеничной, 2а, 4, 4а, 5, 9, 14, 16 (Святошинский район);
13 июня
- с 8:00 до 20:00 — на улице Святошинской, 27, 29, 34 (Святошинский район);
14 июня
- с 19:00 до 7:00 15 июня — на улицах Якутской, 1а, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12, Качалова, 5, 5а, 5 В, 5 г, 7, 52, 52а, 52б, Королева, 1, 1а (Святошинский район), проспекте Отрадном, 52а (Соломенский район).
«Киевводоканал» напоминает о необходимости запастись необходимым количеством воды на период профилактических работ.
А в некоторых столичных домах в среду, 12 июня, холодную воду перекрыли в связи с авариями на магистралях: на улицах Милютенко, 10/1, 10а и Матеюка, 3, 5, 5а, 7 (Деснянский район).
По телефону диспетчерской 15−81, (044) 200−73−01 можно уточнить сроки ликвидации последствий прорывов на трубопроводе.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, где в Киеве с 11 по 14 июня нельзя будет пользоваться водой из крана из-за промывки труб.
Напомним, что в столице планируется очередное повышение тарифов на воду.
«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Киеве в мае начали проводить плановые работы на теплосетях. В связи с этим киевлянам отключают горячую воду.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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