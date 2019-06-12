Украинский клуб жестко наказали за бесчинства болельщиков (видео)

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял жесткое решение по итогам ответного матча плей-офф за право играть в отечественной премьер-лиге между луцкой «Волынью» и львовскими «Карпатами».

Напомним, в самой концовке встречи, при счете 3:1 в пользу «Карпат», на поле стадиона «Авангард» в Луцке выбежали несколько болельщиков и попытались учинить самосуд над арбитром матча Максимом Козыряцким, а на трибунах были устроены массовые беспорядки. Рефери вместе с бригадой успел ретироваться в раздевалку, и завершающие минуты поединка так и не были доиграны.

В итоге, как информирует сайт Tribuna, КДК УАФ принял решение засчитать «Волыни» техническое поражение со счетом 0:3, что подтвердило тот факт, что львовские «Карпаты» сохранят прописку в высшем отечественном дивизионе на следующий сезон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда из села под Киевом вышла в премьер-лигу.

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