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В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту
В Киеве почти на месяц (с 14:00 13 июня и до 06:00 8 июля) частично ограничат движение транспорта по Южному мосту — в первой и второй полосах в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.
Дорожные работы ведутся и на других объектах:
- продлено действовавшее до 12 июня ограничение на мосту через Десенку (в направлении станции метро «Почайна»). Движение будет ограничено в направлении жилмассива Троещина с 21:00 13 июня до 06:00 19 июня;
- 12 июня (до 20:00) — на улице Теодора Драйзера (на участке между улицами Лаврухина и Оноре де Бальзака);
- с 12 июня до 11:00 13 июня — на местном проезде улицы Заболотного на участке от ТРЦ «Магеллан» до Феофаниевского рынка;
- с 12 июня до 06:00 18 июня — на путепроводе по улице М. Бойчука;
- 15 и 16 июня (с 08:00) — на улице Институтской (между улицами Шелковичной и Ольгинской). Водителей просят не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы он не мешал дорожным работам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда будут перекрывать движение в Киеве и какие изменения внесены в работу пассажирского городского транспорта.
Напомним, что 23 июня с 11:00 до 22:00 на Крещатике будут праздновать День молодежи, и там предусмотрено ограничение/запрет движения всех видов транспортных средств с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня (от пересечения улиц Крещатик и Прорезная до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого).
По 16 июня из-за ремонта улицы Чернобыльской (между улицами Пушиной и Ирпенской) сохранится изменение в маршруте троллейбуса № 7. Он пройдет от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по обычной трассе, затем по проспекту Палладина, бульвару Вернадского в направлении улицы Чернобыльской, улицам Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Киев назвали одним из самых перегруженных автомобилями городов мира.
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