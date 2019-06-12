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Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" после избиения впал в кому
Музыкант известной белорусской группы «Ляпис Трубецкой», исполнителей легендарной песни «Воины света», Руслан Владыко после избиения неизвестными впал в кому. В реанимацию гитарист попал в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщается на странице группы Trubetskoy в Facebook.
«Наш друг и коллега Руслан „Пан“ Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная. Заявленные концерты группы Trubetskoy остаются в силе благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим нашего Руслана», — говорится в официальном сообщении.
Как рассказал бывший продюсер «Ляписа Трубецкого» Евгений Колмыков, предположительно, Руслан принимал участие в потасовке в одном из баров.
«Есть видеозапись его нахождения в баре, он пришел туда в 22.28. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23.30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно», — рассказал Калмыков.
Гитаристу сделали операцию, он находится в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.
Руслана Владыко называют легендой белорусского шоу-бизнеса. Он является основателем и автором прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Сейчас играет в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии.
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