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Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)
Российский продюсер Бари Алибасов, отравившийся жидкостью для промывки труб «Крот» после четырех дней медикаментозного сна пришел в себя. Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший. Он показал фото отца из больницы. На нем Бари Каримович, несмотря на боль, улыбается.
«Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — рассказал сын продюсера.
Все же, состояние 72-летнего пациента остается тяжелым. Остается риск внутреннего кровотечения, что может привести к необратимым последствиям.
«Сказать что этого риска „нет“ можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера», — рассказал Бари-младший.
Напомним, Алибасов оказался в реанимации 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьезные ожоги внутренних органов — пищевода, желудка. Медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.
Ранее Бари Алибасов-младший рассказал о серьезных осложнениях — раны неправильно срастаются, продюсер не сможет глотать самостоятельно. Возможно, нужна будет пластическая операция на слизистой.
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