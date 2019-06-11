Шоу-бизнес

Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)

Российский продюсер Бари Алибасов, отравившийся жидкостью для промывки труб «Крот» после четырех дней медикаментозного сна пришел в себя. Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший. Он показал фото отца из больницы. На нем Бари Каримович, несмотря на боль, улыбается.

«Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — рассказал сын продюсера.

Все же, состояние 72-летнего пациента остается тяжелым. Остается риск внутреннего кровотечения, что может привести к необратимым последствиям.

«Сказать что этого риска „нет“ можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера», — рассказал Бари-младший.

Напомним, Алибасов оказался в реанимации 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьезные ожоги внутренних органов — пищевода, желудка. Медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал о серьезных осложнениях — раны неправильно срастаются, продюсер не сможет глотать самостоятельно. Возможно, нужна будет пластическая операция на слизистой.

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