- 17:22 В Черкассах разгорелся скандал из-за пьяного дебоша прокурора
- 16:54 Под Полтавой на ходу загорелся автобус с пассажирами: жуткие фото с места происшествия
- 16:49 У Зеленского извинились за "шутку о тарифах"
- 16:47 Полуобнаженная Тина Кароль представила новую песню
- 16:46 Зеленский встретится с Меркель: что об этом известно
- 16:26 На Житомирщине лесник подстрелил подростка: первые детали происшествия
- 16:24 Массовое отравление в ресторане Львова: стало известно о новых пострадавших
- 16:18 Политический спецназ: Ирина Геращенко ярко охарактеризовала команду Порошенко
- 16:16 Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" после избиения впал в кому
- 16:13 Видеоблогинг, робототехника и НСК «Олимпийский»: репортаж из лагеря Академии профессий будущего
- 16:05 Они и мать родную задержат: в сети обсуждают фото и видео с акции в поддержку журналиста Голунова
- 15:50 Утечка химикатов в реку Рось: на месте аварии загрязнение в сотни раз выше нормы
В Черкассах разгорелся скандал из-за пьяного дебоша прокурора
В Черкассах в ресторане «Тарас Бульба» произошла потасовка с участием заместителя прокурора Черкасской области. Сообщившие об инциденте, который произошел 7 июня, активисты партии «Национальный корпус» опубликовали видео из ресторана.
«Пятница, 7 июня. „Тарас Бульба“. У Барабаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя главы прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой», — пояснил в сети автор ролика, представитель «Национального Корпуса» Дмитрий Кухарчук.
По его данным, у Ковтуна якобы был пистолет, однако его удалось отобрать.
В свою очередь прокурор области Сергей Овчаренко заявил, что ни у кого из зафиксированных на видео оружия не было.
Тем не менее он распорядился о проведении служебного расследования, материалы которого при необходимости будут направлены в Квалификационную дисциплинарную комиссию.
Напомним, в марте Малиновский районный суд Одессы вынес приговор бывшему старшему прокурору Киевской районной прокуратуры, совершившему пьяное ДТП со смертельным исходом. Ему запретили в течение двух лет управлять транспортными средствами и обязали возместить семье погибшего материальный и моральный ущерб в размере 138 тысяч гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?