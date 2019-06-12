В Черкассах разгорелся скандал из-за пьяного дебоша прокурора

Происшествия

В Черкассах в ресторане «Тарас Бульба» произошла потасовка с участием заместителя прокурора Черкасской области. Сообщившие об инциденте, который произошел 7 июня, активисты партии «Национальный корпус» опубликовали видео из ресторана.

«Пятница, 7 июня. „Тарас Бульба“. У Барабаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя главы прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой», — пояснил в сети автор ролика, представитель «Национального Корпуса» Дмитрий Кухарчук.

По его данным, у Ковтуна якобы был пистолет, однако его удалось отобрать.

В свою очередь прокурор области Сергей Овчаренко заявил, что ни у кого из зафиксированных на видео оружия не было.

Тем не менее он распорядился о проведении служебного расследования, материалы которого при необходимости будут направлены в Квалификационную дисциплинарную комиссию.

Напомним, в марте Малиновский районный суд Одессы вынес приговор бывшему старшему прокурору Киевской районной прокуратуры, совершившему пьяное ДТП со смертельным исходом. Ему запретили в течение двух лет управлять транспортными средствами и обязали возместить семье погибшего материальный и моральный ущерб в размере 138 тысяч гривен.

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