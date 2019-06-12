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На стенах избиркома в Днепре заметили запрещенные советские символы (фото)
В Днепре в помещении одной из окружных избирательных комиссий активисты «Гражданской сети «ОПОРА» обнаружили стенды с запрещенной советской символикой. В частности, на одном из стендов изображены серп и молот, пятиконечная звезда, георгиевская лента и флаг СССР.
При этом чиновники Индустриального районного исполнительного комитета Днепра, где расположена ОВК № 24, проблем с оформлением помещения не видят и называют это «красным уголком», отмечают журналисты местного Интернет-издания Днепроград.
Стенд в помещении избирательной комиссии
Вдобавок на информационном стенде, вопреки требованиям законодательства, отсутствуют копии постановлений заседаний комиссии, которые состоялись 7 июня.
Отмечается, что внешняя стена здания, на которой ранее были изображены «коммунистические герои», украшена петриковской росписью.
Отметим, что публичное использование советской символики прямо запрещено статьей 4 Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Это может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа.
Напомним, недавно в Киеве разгорелся скандал вокруг детских рисунков о дружбе с Россией. В самой школе назвали рисунки «досадным конфузом».
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