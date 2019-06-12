Общество

Для тех, кому за 50: гавайские танцы на открытии нового сезона кино-сада в киевском Гидропарке (фото)

В среду, 12 июня в киевском Гидропарке открылся новый сезон в кино-саду «Жизнелюб», рассчитанный, прежде всего, на тех, кому за 50. В программе — фотосессия на красной дорожке, танцевальный мастер-класс, конкурс на лучший кинообраз, выступления артистов, в том числе, студии гавайских танцев Моана Хула Студио. Мероприятие стартовало в четыре часа дня и завершится около девяти вечера.

— Кино-сад «Жизнелюб» создан в Гидропарке в 2017 году на месте заброшенного советского летнего кинотеатра, — рассказала «ФАКТАМ» представительница благотворительного проекта «Жизнелюб», просившая не называть ее имени. — Получился современный кинозал под открытым небом на 350 мест, сцена для концертов, спортивная площадка, уголок для проведения мастер-классов и настольных игр, бар. Кино-сад работает ежедневно в теплое время года. Каждый день своя программа мероприятий, с которой можно ознакомиться на нашем сайте. Хотелось бы, чтобы люди, решившие посетить те или иные мероприятия, предварительно регистрировались на них — так нам проще организовывать работу.

Фонд «Жизнелюб» создали инициативные молодые люди — Гарик Корогодский и Тина Михайловская. Начинали в 2014 году с бесплатных обедов для пенсионеров. Этот проект остается у нас одним из приоритетных. Сейчас в различных районах Киева уже 11 пунктов раздачи бесплатных обедов для пожилых людей (один из таких пунктов в конце прошлого года подожгли вандалы. — Ред.).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве каждую пятницу, начиная с 31 мая 2019 года, в кинотеатре «Жовтень» для пожилых горожан будут бесплатно показывать кино.

Фото с сайта проекта «Жизнелюб»

Фото в заголовке — с сайта студии гавайских танцев Моана Хула Студио

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