- 20:42 Зеленая вода в Черном море: ученые назвали причину явления
- 20:36 Сборная Украины по гандболу в драматичном поединке уступила чемпионам мира
- 20:32 Джамала отправилась в экзотическое путешествие в Марокко
- 20:21 В Запорожье маршрутчик за волосы вытягивал из салона пассажирку: в сеть попало видео инцидента
- 20:05 Для тех, кому за 50: гавайские танцы на открытии нового сезона кино-сада в киевском Гидропарке
- 19:45 Крымские пропагандисты оконфузились с фото "оркестра Росгвардии"
- 19:39 Наталья Холоденко спасла от смерти лошадь
- 19:19 Варченко заявила о попытке некоторых «групп влияния» получить контроль над ГБР с помощью Романа Трубы
- 19:15 У Зеленского хотят менять Конституцию
- 19:02 В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент
- 18:49 На стенах избиркома в Днепре заметили запрещенные советские символы
- 18:46 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 13 — 19 июня
Для тех, кому за 50: гавайские танцы на открытии нового сезона кино-сада в киевском Гидропарке (фото)
В среду, 12 июня в киевском Гидропарке открылся новый сезон в кино-саду «Жизнелюб», рассчитанный, прежде всего, на тех, кому за 50. В программе — фотосессия на красной дорожке, танцевальный мастер-класс, конкурс на лучший кинообраз, выступления артистов, в том числе, студии гавайских танцев Моана Хула Студио. Мероприятие стартовало в четыре часа дня и завершится около девяти вечера.
— Кино-сад «Жизнелюб» создан в Гидропарке в 2017 году на месте заброшенного советского летнего кинотеатра, — рассказала «ФАКТАМ» представительница благотворительного проекта «Жизнелюб», просившая не называть ее имени. — Получился современный кинозал под открытым небом на 350 мест, сцена для концертов, спортивная площадка, уголок для проведения мастер-классов и настольных игр, бар. Кино-сад работает ежедневно в теплое время года. Каждый день своя программа мероприятий, с которой можно ознакомиться на нашем сайте. Хотелось бы, чтобы люди, решившие посетить те или иные мероприятия, предварительно регистрировались на них — так нам проще организовывать работу.
Фонд «Жизнелюб» создали инициативные молодые люди — Гарик Корогодский и Тина Михайловская. Начинали в 2014 году с бесплатных обедов для пенсионеров. Этот проект остается у нас одним из приоритетных. Сейчас в различных районах Киева уже 11 пунктов раздачи бесплатных обедов для пожилых людей (один из таких пунктов в конце прошлого года подожгли вандалы. — Ред.).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве каждую пятницу, начиная с 31 мая 2019 года, в кинотеатре «Жовтень» для пожилых горожан будут бесплатно показывать кино.
Фото с сайта проекта «Жизнелюб»
Фото в заголовке — с сайта студии гавайских танцев Моана Хула Студио
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!