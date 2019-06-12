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- 21:31 Книгу группы «Информационное сопротивление» признали экстремистской в России: Тымчук указал на интересный нюанс
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Книгу группы «Информационное сопротивление» признали экстремистской в России: Тымчук указал на интересный нюанс
В России признали экстремистской книгу группы «Информационное сопротивление» «Вторжение». Об этом в Facebook сообщил координатор группы, народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на решение Московского районного суда Санкт-Петербурга.
По его словам, соответствующий вывод о содержании книги был сделан по итогам некой «экспертизы».
Скриншот решения суда
«Главная шутка в том, что, согласно материалам дела, в РФ нашу книгу завозят … из США. Хочу в связи с этим выразить отдельную благодарность господину Трампу», — написал Тымчук.
Между тем судебные заседания по делу о запрете продажи книги в РФ продолжаются.
Напомним, ранее Facebook заблокировал страничку Дмитрия Тымчука из-за статьи о российских паспортах на Донбассе.
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