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Мир

Книгу группы «Информационное сопротивление» признали экстремистской в России: Тымчук указал на интересный нюанс

21:31 12 июня 2019 85
Книга «Вторжение в Украину»
Инф. «ФАКТОВ»

В России признали экстремистской книгу группы «Информационное сопротивление» «Вторжение». Об этом в Facebook сообщил координатор группы, народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на решение Московского районного суда Санкт-Петербурга.

По его словам, соответствующий вывод о содержании книги был сделан по итогам некой «экспертизы».

Скриншот решения суда

«Главная шутка в том, что, согласно материалам дела, в РФ нашу книгу завозят … из США. Хочу в связи с этим выразить отдельную благодарность господину Трампу», — написал Тымчук.

Между тем судебные заседания по делу о запрете продажи книги в РФ продолжаются.

Напомним, ранее Facebook заблокировал страничку Дмитрия Тымчука из-за статьи о российских паспортах на Донбассе.

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